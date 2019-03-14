الامارات | مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحتفي بـ«قصتي» في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحتفي بـ«قصتي» في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض لندن الدولي للكتاب 2019، في دورته الـ48 التي تُقام في العاصمة البريطانية، بالعديد من الفعاليات، وفي مقدمتها احتفالية المؤسسة خلال هذا المحفل العالمي بكتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف المؤسسة من خلال المشاركة، إلى تعزيز وجودها في المحافل الثقافية والمعرفية الدولية، واستعراض مشروعاتها، إلى جانب مبادراتها في تأهيل أجيال من الكتّاب والمبدعين في كل مجالات الكتابة وفنون الأدب.

كما تسعى المؤسسة، بمشاركة شركة قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لها، إلى إبرام شراكات جديدة مع رواد صناعة الكتب على مستوى العالم، من دور النشر المتخصصة، والمؤلفين والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى التواصل المباشر مع الجمهور والقراء من جميع أنحاء العالم من زوّار هذا الحدث السنوي العالمي.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، حرص المؤسسة على المشاركة في محفل ثقافي مهم مثل معرض لندن الدولي للكتاب، لما يمثله كمنصة عالمية، تجمع رواد صناعة الكتاب من كل مكان تحت سقف واحد، ما يشكل فرصة مثالية للمؤسسات المعنية، للاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في مجالات النشر والتوزيع المتطورة، كالنشر الإلكتروني والطباعة وإدارة الحقوق.

Advertisements

وأضاف أن المعرض سيسهم في دعم خطط شركة قنديل للطباعة والنشر، لاطلاع الجمهور والمختصين على مستجدات مشروعاتها القائمة وأحدث إصداراتها والتعريف بأنشطتها المستقبلية.

وتشمل أجندة مشاركة المؤسسة في الحدث قائمة حافلة بالفعاليات والأنشطة، إذ تنظِّم المؤسسة خلال مشاركتها وضمن منصتها في المعرض، احتفالية بكتاب «قصتي»، التي يقدمها جمال بن حويرب.

ويُعد معرض لندن الدولي للكتاب الذي يُقام في مركز أولمبيا للمعارض بلندن، منصة دولية رائدة لمناقشة وعقد اتفاقات بيع وتوزيع المحتوى عبر القنوات المطبوعة والصوتية والتلفزيونية والأفلام والقنوات الرقمية. واختار المعرض إندونيسيا كضيف شرف لدورة هذا العام، التي من المتوقَّع أن تستقطب أكثر من 25 ألف متخصص ومعني بمجالات النشر والتوزيع والطباعة.

سفراء بالعربي

تعلن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال مشاركتها في المعرض، عن سفراء مبادرة بالعربي مع طلاب دولة الإمارات المبتعثين في بريطانيا، وذلك لتمثيل المبادرة خارج الدولة والترويج لفعالياتها. كذلك ستنظم المؤسسة جلسة نقاشية لسفراء بالعربي تسلط الضوء على كتاب «قصتي».