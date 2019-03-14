الامارات | أفراح الغواص والشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الغواص والشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم سيد حمد الغواص حفلاً بمناسبة زفاف نجلها سعيد إلى كريمة محمد سعيد سالم الشامسي. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق روتانا بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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