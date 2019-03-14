الامارات | 102 فيلم من القارة السمراء في «مهرجان الأقصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 102 فيلم من القارة السمراء في «مهرجان الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «السينما.. أن تعيش حيوات أخرى» تنطلق غداً في جنوب مصر الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمشاركة أكثر من 100 فيلم من 47 دولة.

وقال رئيس المهرجان، سيد فؤاد، خلال مؤتمر صحافي لاستعراض برنامج الدورة الجديدة: «تقدّم للمهرجان 385 فيلماً من القارة الإفريقية وخارجها، اختير 102 فيلم في المسابقات المختلفة».

وتتوزّع الأفلام المشاركة على خمس مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة، إضافة إلى البرامج الموازية التي تعرض أفلاماً من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

Advertisements

ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله السيد، بينما يمثلها في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة «نفس الدرجة» للمخرج مينا الدفشي. وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين، بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.

ويُصدر المهرجان بهذه المناسبة كتاباً بعنوان «السينما التونسية الجديدة» من تأليف طارق بن شعبان، أستاذ الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بجامعة قرطاج. ويكرم المهرجان هذا العام سبع شخصيات سينمائية من إفريقيا، من بينها المنتجة التونسية درة بوشوشة، والممثلة المصرية لبلبة، والمخرجة فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو، والمخرج محمد صالح هارون من تشاد، والممثلة السودانية فائزة عمسيب.

ويستمر المهرجان حتى 21 مارس الجاري، موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.