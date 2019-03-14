الامارات | أفراح النيادي والكلباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النيادي والكلباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي سعيد برويشد النيادي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة سلطان سعيد عبدالله الكلباني. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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