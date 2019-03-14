الامارات | القرية العالمية تستجيب لرغبات زوارها.. وتمدّد الفرح أسبوعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تستجيب لرغبات زوارها.. وتمدّد الفرح أسبوعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابة لطلبات زوارها، قررت القرية العالمية في دبي، تمديد دورتها الحالية سبعة أيام إضافية، لتستمر في استقبال الزوار خلال موسمها الـ23 حتى 13 أبريل المقبل.

وأعلنت الوجهة أن قرار تمديد هذا الموسم؛ جاء استجابة للطلبات المتكرّرة من الزوار والضيوف.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، إن «قرار تمديد الموسم جاء نتيجة للطلب الكبير الذي نتلقاه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع ضيوفنا والمستثمرين لدينا، ما يشير إلى النجاح الذي يسجله هذا الموسم».

وأضاف «ستُتاح لضيوفنا من المقيمين والسائحين فرصة أطول للتفاعل مع الثقافات المختلفة من خلال تجارب مميزة من التسوّق العالمي والترفيه اللامحدود، وتذوق ألذّ المأكولات العالمية، والاستمتاع بأكبر وأضخم منطقة للألعاب الترفيهية (كرنفال) لمدة أسبوع آخر».

وتابع أنوهي: «رحّب شركاؤنا من مئات المستثمرين وآلاف العارضين بهذا القرار؛ كونه يتيح لهم الفرصة للاستفادة بشكل أكبر من نجاحات الموسم. ونفخر بكوننا الوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات، وأضخم المتنزهات الثقافية في العالم، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل التجارب باستمرار للملايين من ضيوفنا».

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وتحمل القرية العالمية نسبة 9/‏10 في مؤشر سعادة الضيوف، وتسعى إلى تجاوز توقعات الضيوف والامتثال لطلباتهم، كلما كان ذلك ممكناً بهدف زيادة سعادتهم. وأوضحت إدارة القرية، في بيان، أنها «سألت متابعيها من خلال استطلاعات الرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter وInstagram عمّا إذا كانوا يرغبون في تمديد الموسم، وفي غضون يومين استجاب أكثر من 150 ألف متابع بحماسة بالتوافق مع هذه الفكرة.

وستمنح الأيام السبعة الإضافية الضيوف فرصة لمواصلة استكشاف القرية العالمية وجميع ما تقدمه من مفاجآت، إذ ستواصل جميع الأجنحة استقبال المتسوقين والترحيب بهم يومياً.

وأكدت إدارة القرية أن برنامج الاحتفالات في هذا الموسم حافل، إذ ستحظى الفترة المقبلة بالاحتفال باليوم العالمي للسعادة في 20 مارس الجاري، وعيد الأم في 21 من الشهر نفسه، ومهرجان الألوان في 22 منه أيضاً.

وتستمر القرية العالمية باستقبال الضيوف وفقاً لجدولها المعتاد من الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية.

• 20 الجاري تحتفل القرية العالمية باليوم العالمي للسعادة.

• 13 أبريل المقبل، موعد اختتام الموسم الـ23 للقرية.