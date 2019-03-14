الامارات | 6 كلاسيكيات و«كفرناحوم» على شاشة «سينما عقيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كلاسيكيات و«كفرناحوم» على شاشة «سينما عقيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت سينما عقيل، وهي سينما بديلة مستقلة، تتيح الفرصة للجمهور لمشاهدة نوعية مختلفة من الأفلام العالمية والمحلية، عن برنامج ربيع 2019، الذي يتضمن باقة أفلام متنوعة. ومن بين أبرز الأفلام التي ستعرضها سينما عقيل «كفرناحوم»، فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الذي ترشح لجائزة الأوسكار، وفيلم «مولان روج» للمخرج الأسترالي باز لوهرمان.

كما تتعاون دار فان كليف آند آربلز، مع سينما عقيل مرة أخرى، لتقديم سلسلة من العروض السينمائية في الهواء الطلق لأشهر كلاسيكيات الأفلام المستوحاة من تصميم المجوهرات في حي دبي للتصميم. وتقدم سينما عقيل بالتعاون مع الدار برنامج جواهر السينما، الذي يعرض ستة أفلام كلاسيكية في شرفة سطح مبنى in5 في حي دبي للتصميم.

كما تضم العروض برنامج الأفلام «فيرس!» في دورته الثانية، والذي يسلط الضوء على أفلام عن قصص النساء الملهمة. وتقدّم السينما أيضاً برنامجاً للأفلام مستوحى من أسبوع الفن في دبي.

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وتزامناً مع أسبوع الفن في دبي، تقدم سينما عقيل سلسلة خاصة من الأفلام التي تعنى بالفن، ومنها: «يايوي كوساما: ‬روحي‭ ‬الخالدة»، الذي يعكس رحلة انتقال الفنانة يايوي كوساما من بيئة محافظة في اليابان إلى فتنتها بالشهرة عند ‬انتقالها ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.

كما تعرض فيلم «آلات حادة» للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والذي يقدم صورة عن أكثر الشخصيات تأثيراً في الفن المعاصر في الخليج، الفنان والكاتب والناقد الراحل حسن شريف. ويتبع الفيلم جلسة حوارية مع المخرجة.

ومن الأعمال التي ستعرضها سينما عقيل: «ثمن كل شيء» الفيلم الوثائقي للمخرج ناثانييل خان، الذي يسلط فيه الضوء على مشاعرنا نحو الفن في وقت تطغى فيه المادة وثقافة الاستهلاك على مجتمعنا. ويبدأ البرنامج غداً، ويستمر حتى 30 مارس الجاري.