تعرف على إتيكيت النشر على "إنستغرام" والتقيُّد ببعض القواعد

إتيكيت النشر على إنستغرام يتطلَّب التقيُّد ببعض القواعد، على غرار مواقع التواصل الاجتماعيّ الأخرى. علمًا أنَّ الموقع (التطبيق) المذكور مفضَّل لنشر الصور ومشاركتها مع الأصدقاء:

• إتيكيت النشر على إنستغرام يدعو إلى الامتناع عن نقل صورة لشخص آخر على حسابك، من دون الإشارة إلى هذا الأخير، كما أن عليك استئذانه من قبل.

• إتيكيت النشر على إنستغرام يدعو إلى الاكتفاء بثلاث صور في اليوم، منعًا لحدوث التكرار المملّ.

• يجدر الامتناع عن نشر الصور الإباحيّة والمخلّة بالآداب أو أيّ شعارات طائفيّة قد لا يتقبّلها الآخر.

• يُستحسن التفكير مليًّا، قبل نشر أي صورة شخصيَّة.

• يُفضَّل الحرص على إرفاق الصورة، بجملة أو عبارة مُفسِّرة.

Advertisements

• إتيكيت النشر على إنستغرام يحثُّ على الامتناع عن الطلب إلى الأصدقاء أن يقوموا بنقر زرّ الإعجاب على أيّ من صورك، فهذا قرار يتخذونه بأنفسهم.

• لا يجب الانتظار أن يتابع آخر حسابك، بعد أن فعلت ذلك في شأنه. وبالتالي، إذا لم يفعل الآخر ذلك، يُستحسن الامتناع عن القيام بـإلغاء المتابعة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تعرّف على أهم أصول وقواعد إتيكيت المطاعم لتجنّب الإحراج

- أفضل الطرق لاستخدام تطبيق" واتساب" في حياتنا اليومية