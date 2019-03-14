تعرف على إتيكيت النشر على "إنستغرام" والتقيُّد ببعض القواعد

القاهرة - لايف ستايل
إتيكيت النشر على إنستغرام يتطلَّب التقيُّد ببعض القواعد، على غرار مواقع التواصل الاجتماعيّ الأخرى. علمًا أنَّ الموقع (التطبيق) المذكور مفضَّل لنشر الصور ومشاركتها مع الأصدقاء:
• إتيكيت النشر على إنستغرام يدعو إلى الامتناع عن نقل صورة لشخص آخر على حسابك، من دون الإشارة إلى هذا الأخير، كما أن عليك استئذانه من قبل.
• إتيكيت النشر على إنستغرام يدعو إلى الاكتفاء بثلاث صور في اليوم، منعًا لحدوث التكرار المملّ.
• يجدر الامتناع عن نشر الصور الإباحيّة والمخلّة بالآداب أو أيّ شعارات طائفيّة قد لا يتقبّلها الآخر.
• يُستحسن التفكير مليًّا، قبل نشر أي صورة شخصيَّة.
• يُفضَّل الحرص على إرفاق الصورة، بجملة أو عبارة مُفسِّرة.
• إتيكيت النشر على إنستغرام يحثُّ على الامتناع عن الطلب إلى الأصدقاء أن يقوموا بنقر زرّ الإعجاب على أيّ من صورك، فهذا قرار يتخذونه بأنفسهم.
• لا يجب الانتظار أن يتابع آخر حسابك، بعد أن فعلت ذلك في شأنه. وبالتالي، إذا لم يفعل الآخر ذلك، يُستحسن الامتناع عن القيام بـإلغاء المتابعة.
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