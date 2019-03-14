"شبه الكلب".. في اليابان يمكنك تحويل وجه حيوانك الأليف إلى قناع ترتديه

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

من الظريف أن يتمتع شخص ما بنفس قصة الشعر لكلب البودل خاصته، أو أن يكون لديه نفس اللغد لكلبه من نوعية "بولدوج". ولكن ارتداء قناع مصنوع ليشبه تماما حيوانك الأليف أمر مبالغ فيه قليلا.

وتقدم خدمة في اليابان إمكانية صناعة قناع طبق الأصل من وجه حيوانك الأليف لقاء نحو 2600 دولار. إنه مبلغ زهيد مقابل إفزاع أصدقاءك لبقية حياتهم.

وكل ما يجب أن يفعله صاحب الحيوان الأليف هو تقديم صورة للحيوان للخدمة التي يديرها مكتب شيندو رينكا وورشة تصميم تسمى "91 " وهذه الأقنعة تسمى "ماي فاميلي". ثم يتم صناعة قناع ويضاف إليه فرو وتطبق ألوان حيوانك الأليف استنادا إلى صوره.

ويبدو أن الخدمة تستهدف أصحاب الكلاب والقطط في الأساس، ولكن القائمين على هذه المبادرة الحديثة مسؤولون أيضا عن صناعة قناع يشبه بالضبط إنسان الغاب، إذا كان هذا ما يناسبك أكثر.