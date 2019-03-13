أبرز أساليب المكياج التي ظهرت خلال أسبوع الموضة في باريس

تشكل أسابيع الموضة فرصة لكل امرأة للاطلاع على أحدث صيحات المكياج وتسريحات الشعر. ومع انتهاء أسبوع الموضة في باريس لخريف 2019، لا بد من جولة على أبرز أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي ظهرت خلاله، لتتعرفي إليها وتختاري من بينها ما يناسبك.

كريستيان ديور Christian Dior

خلال عرض ديور في أسبوع الموضة في باريس لخريف 2019، استلهم الفنان بيتر فيليبس مكياج العارضات من ثقافة الشباب التي كانت سائدة في لندن خلال الستينات، حيث اعتمد مكياج العيون السموكي الأسود الحاد، والكحل الأسود العريض بأشكال هندسية على الرموش السفلية، مع الشفاه الطبيعية اللامعة. كذلك، برزت في عروض ديور قبعة الشعر بأشكال متعددة، من أبرزها القبعة الدائرية مع الشبك البارز.

إيف سان لوران Yves Saint Laurent

بدورها، اعتمدت دار إيف سان لوران في عروضها لخريف 2019، مكياج العيون المرتكز على رسمة الأيلاينر المجنح الممتد الى خارج العين وصولاً الى نهاية الحاجب، مع مكياج الشفاه الطبيعي ولون البشرة الموحد. كذلك، اعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الغرة الجانبية، وقد كان لون الشعر الزهري بارزاً جداً خلال عرض إيف سان لوران.

باكو رابان Paco Rabanne

Advertisements

المكياج الطبيعي كان السمة الأبرز في عروض باكو رابان لخريف 2019، على رغم أن البعض من عارضات الدار ظهرن بمكياج شفاه أحمر قوي جذاب. واعتمدت في المقابل، تسريحات شعر شبابية متميزة ارتكزت على الضفائر المربوطة ببعضها ببعض بواسطة البكل الجانبية الأنيقة، والتي ابتكرها مصفف الشعر بول هانلون.

كلوي Chloé

يبدو أن المكياج الأحادي اللون سيكون الموضة الأبرز في خريف 2019، بدليل ظهوره بشكل بارز في العروض العالمية الأخيرة الخاصة بهذا الموسم. وقد اكتسب هذا الاتجاه قوة أكبر في باريس، حيث اختارت دار كلوي المكياج الأحمر بتدرجاته المختلفة للعيون والشفاه في الوقت نفسه. في المقابل، اعتمدت تسريحة الشعر المجعد مع القصة الرجالية والكاري القصير.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- ماريا شيوري تستوحي مجموعة "كروز" من تصميمات رعاة البقر

- "بلاك أوبيوم" لمحبّات التفرّد والتميّز واقتناء النسخ الفاخرة للعطور