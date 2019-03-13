فوائد مذهلة للفازلين ستجعلك تطبقينه على شعرك باستمرار

معروف عن الفازلين أنه مُلطف جيد وفعال للبشرة والجلد، ولا غنى عنه في المنزل سواء خامًا أو متحدًا مع عناصر أخرى في صورة كريم ترطيب، وكما أنه يفيد البشرة، فهو أيضًا يصبغ النعومة والقوة على الشعر أيضًا ويُعد خيارًا مثاليًا لإصلاح الشعر التالف، ولهذا نقدم لك استخدامات عدة للفازلين ستساهم في تقوية شعرك وترطيبه ومعالجة أطرافه المتقصّفة:

فوائد الفازلين للشعر:

يعمل الفازلين على ترطيب الشعر الذي يعاني من الجفاف الشديد، كما يُسهّل تمشيطه في حال كان متشابكاً. يكون هذا من خلال تطبيقه على الشعر قبل تمشيطه.

إن كانت أطراف شعركِ تعاني من التقصّف، فإن وضع الفازلين عليها يعمل على إخفاء هذا التقصّف وترميمه مع مضيّ الوقت.

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- "زيت الخردل" مكون مثالي لتطويل الشعر والعناية به

يعمل الفازلين على تكثيف الشعر وتقويته والتسريع في نموّه، من خلال فرك جذور الشعر به.

يحمي الفازلين من الماء. لذا، إن كنتِ تخشين على الشعر من البلل، فضعي طبقة رقيقة جداً من الفازلين عليه.

الفازلين لترطيب الشعر الجاف:

إن كان شعركِ يعاني من الجفاف، فحاولي فرك الجذور بالفازلين وأكملي حتى أطراف الشعر. بإمكانكِ مزج مكونات أخرى معه مثل زيت جوز الهند لتغذية اضافية واستخدام هذا المزيج كماسك للشعر قبل الاستحمام بساعة واحدة فقط.

الفازلين لتنعيم الشعر:

يعمل الفازلين على تنعيم الشعر. لذا، حاولي وضع القليل من الفازلين على شعركِ المتشابك قبل تمشيطه، أو بوسعكِ وضع الفازلين على أسنان المشط ذاتها ومن ثم تمريره برفق من جذور الشعر حتى أطرافه.

الفازلين للشعر المتقصف:

إن كان شعركِ يعاني من التقصّف، فإن الحل الأمثل هو وضع الفازلين على أطرافه. وبهذا، ستوفّرين له مزيداً من التماسك والقوة كما ستخفين التقصّف من خلال استخدامه.

Advertisements

الفازلين للمعان الشعر:

ضعي طبقة من الفازلين على سطح الشعر؛ حتى تضمني لمعانه. استخدمي أطراف أصابعكِ لتطبيق الفازلين على سطح الشعر.

الفازلين لتطويل الشعر:

يعمل الفازلين على تحفيز نمو الشعر وتقويته من خلال فرك جذوره به. احرصي على فرك فروة الرأس بالفازلين قبل الاستحمام بساعة واحدة فقط، وبهذا ستضمنين له مزيداً من النمو والقوة.

أضرار الفازلين على الشعر:

في مرات، قد يتسبّب الفازلين في انسداد مسامات فروة الرأس وبالتالي إعاقة تنفسها. لذا، حاولي ألاّ تراكميه على فروة الرأس بشكل كبير.

يعمل الفازلين في مرات على تلبيد الشعر وإعطائه مظهراً دهنياً، وبإمكانكِ تجنّب ذلك من خلال عدم مراكمة مرات استخدامه بشكل مبالغ فيه. ضعي كمية منه بذكاء واستخدمي القدر المناسب للأطراف أو الجذور، وهكذا.

قد يؤدي استخدام الفازلين بكثرة إلى تنشيط الخلايا الدهنية، والتسبب بحدوث بعض الأكياس الدهنية الصغيرة في مناطق استخدامه.

و الفازلين عبارة عن مركّب بترولي متعدّد الاستخدامات. يؤدي وظائف جمالية عدة منها الترطيب وإضفاء اللمعان. المبالغة في استخدام الفازلين قد يؤدي لبعض الأضرار مثل تسكير مسامات فروة الرأس وإعاقة تنفسها، أو ظهور بعض الأكياس الدهنية الصغيرة في مناطق الاستخدام.

استخدامات الفازلين للشعر

بإمكانكِ حل كثير من مشاكل الشعر من خلال استخدام الفازلين للشعر؛ إذ يُستخدم الفازلين لترطيب الشعر ولتطويل الشعر، لكن عليكِ الانتباه من أضرار للفازلين للشعر مثل سدّ مسامات فروة الرأس أو منح الشعر مظهراً ملبداً. لذا، يجدر بكِ استخدامه بمنطقية وألا تراكمي طبقات الفازلين فوق بعضها.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- وصفات طبيبعية للتغلب علي مشاكل الشعر الخفيف

- أجمل أشكال الغرة التي تناسب الشعر الطويل في 2019