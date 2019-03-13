هل الحلاوة الطحينية تزيد إدرار لبن الأم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يتردد على مسامع الأمهات أثناء فترة الرضاعة، أن تناول بعض المشروبات كـ"المغات" والأطعمة كـ"الحلاوة الطحينية"، من شأنه أن يساعد على إدرار لبن الثديين، فما صحة تلك المعلومة؟ وهل هناك أطعمة تتدخل في معدل زيادته أو نقصانه؟

نفت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، صحة تلك المعتقدات، وتوضح أسباب نقص لبن الأم، وتقدم قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادته خلال فترة الرضاعة على النحو التالي.

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