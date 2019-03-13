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انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تستغني عن 365 مُعلماً مصرياً والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - أنهت وزارة التربية والتعليم الكويتية خدمات 365 مدرساً مصرياً من العاملين في المدارس الحكومية بالبلاد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأكدت الوكالة، اليوم الأربعاء، أن قرار وزارة التعليم الكويتية يأتي في ظل "سياسة الإحلال"، ويشمل معلمين في 7 تخصصات وأخصائيين اجتماعيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر في الوزارة أنه سيتم إبلاغ العاملين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين، لترتيب أوضاعهم وإنهاء متعلقاتهم؛ تمهيداً لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو المقبل، نهائياً.
وبينت مصادر إعلامية أن التخصصات التي سيستغنى عنها هي التربية الاجتماعية، والتربية الإسلامية، وعلم النفس، والكهرباء، والتاريخ، والأحياء، والحاسب الآلي.
وكانت الكويت عقدت مؤخراً اتفاقاً مع السلطة الفلسطينية، لاستقدام معلمين من كل التخصصات للتدريس في المدارس الكويتية، وبدأت بالفعل باستقدام العشرات منهم، ونشر إعلانات لآخرين.
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