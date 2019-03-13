انت الان تتابع تفاصيل خبر البرازيل.. 10 قتلى بينهم أطفال في إطلاق نار داخل مدرسة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طالبان، اليوم الأربعاء، إثر قيام مراهقين بإطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية "ساو باولو" البرازيلية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن السلطات المحلية بالولاية قولها: لقد "تسبّب الحادث بمقتل 8 أشخاص؛ بينهم طالبان والمراهقان الاثنان (مطلقا النار)".

في حين قال شهود لإحدى الصحف البرازيلية إنهم شاهدوا شخصاً يحمل سلاحاً نارياً أطلق النار خارج المدرسة، ثم دخل المبنى فور بدء الدوام المدرسي.

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وذكرت الشرطة، في بيان مكتوب، أن 17 شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال، أُصيبوا أيضاً بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونُقلوا إلى مستشفيات، ولم تعرف بعد حالتهم الصحية.

وحدث إطلاق نار آخر على بعد 500 متر تقريباً من المدرسة قبل إطلاق النار داخلها بوقت قصير، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين.

وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من أعنف البلاد في العالم؛ إذ تشهد جرائم قتل كل عام أكثر من أي بلد آخر.

وكان آخر حادث إطلاق نار كبير وقع في عام 2011، حيث قُتل 12 طفلاً بالرصاص على يد تلميذ سابق في ريو دي جانيرو.