سارة نخلة عن تأييد براءتها من"ضرب حماتها" : "عقبال الطلاق"

شاركت الفنانة السورية، سارة نخلة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، فرحتها بتأييد حكم براءتها من تهمة الاعتداء بالضرب على والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

ونشرت "سارة" عبر حسابها الشخصي صورة لها معلقة عليها: "الحمدالله رب العالمين على البراءة من ظلم وافتراء وكيد الحموات.. وعقبال الطلاق يارب بعد عذاب ست شهور لسه مستنية حكم المحكمة، بشكركم من جوا قلبي على كل دعوة وكل كلمة حلوة اتقالت، وربنا يقدرني أبقى عند حسن ظنكم".

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وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت اليوم، ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة الاعتداء بالضرب على والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، المجني عليها حنان البمبي، يوم 17 أكتوبر العام الماضي، داخل شقة بمنطقة دريم بأكتوبر.

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