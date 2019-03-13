مواهب الفنانات في المطبخ.. ياسمين صبري تطهو "المحشي" ودينا تجيد "العكاوي"

يعتقد الكثير أن الفنانات ربما يجهلن أمور المطبخ أو إعداد الوجبات الصعبة، نظرًا لطبيعة عملهن، الذي يتطلب التواجد بصفة مستمرة في استديوهات التصوير، فلا يوجد وقت كاف لإعداد الواجبات.

لكن، ثمة بعض الفنانات اللاتي أعلن عن إجادتهن في أمور المطبخ والوقوف لساعات طويلة للاستمتاع بإعداد وجباتهن المفضلة.

- دينا:

في وقت سابق، نشرت الراقصة الاستعراضية دينا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، مقاطع فيديو لها داخل المطبخ وهي تعد بعض وجبات الطعام والمخبوزات في يوم إجازتها.

وعلقت دينا، على مقطع الفيديو الأول قائلة: "النهاردة إجازة.. أنا في المطبخ بس"، وذلك بعدما أعدت "المناقيش بالزعتر" و"ملتوتة صعيدي".

وفي مقطع ثاني، آخر نشرته "دينا" أوضحت أن نجلها علي، أعد اللحم الستيك بالصوص، بينما أعدت هي الفاصوليا والأرز وطاجن العكاوي بالبطاطس.

رانيا يوسف:

من خلال برنامجها الذي تكشف فيه عن تفاصيل حياتها اليومية، ذكرت الفنانة رانيا يوسف، أنها "ست بيت شاطرة"، حيث جاءت حلقاتها من داخل مطبخها وهي تعد وجبة الغداء التي شملت الملوخية والأرز والباذنجان المخلل.

وأوضحت "رانيا" أنها تهوى الطبخ، لكن يتوقف إعدادها للأطعمة على توافر الوقت الكافي والمزاج الجيد، قائلة: "لما بيبقى عندي مزاج أبقى ست بيت شاطرة"، لكنها تجد صعوبة في إعداد بعض الأطعمة كأنواع المحشي المختلفة.

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وفي وقت سابق، كانت الفنانة رانيا يوسف، خرجت بمقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، أثناء تعليمها فنون الطبخ والطهي لبناتها، لطهي السبانخ والبطاطس المحمرة والأرز.

وعلقت "رانيا" على مقطع الفيديو: "قررت انهاردة يكون بناتي معايا في المطبخ وأعلمهم ازاي يعملوا أكل.. ربنا يخليهم ليا".

ياسمين صبري:

أثناء استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، تحدثت ياسمين عن إجادتها في الطهي بعض الأكلات الصعبة مثل "المحشي".

"أنا باخد بالي في الأكل، وأنا تربية جدتي، وتعلمت منها أن الأكل الحلو لازم يبقى تقيل، وزوجي عمل برنامج لإنقاص الوزن قاس جدًا"، بحسب تعبيرها.

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