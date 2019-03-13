فساتين زفاف مطرزة باللؤلؤ لإطلالة حالمة ومميزة

اللؤلؤ لطالما كان هدية المرأة الغالية، لهذا يُعتبر من أفضل أنواع الأحجار التي يمكن أن يطرز بها فستان زفافِك، بالإضافة إلى أنه هيمن بشكل كبير في العامين الماضيين بعالم أزياء العروس، لهذا جمعنا لكِ سيدتي، مجموعة من فساتين زفاف أنيقة مطرزة باللؤلؤ.

تطريزات اللؤلؤ مع خامة التول تبدو أنيقة وجذابة للغاية، كالفستان من Dana Harel دانا هاريل من مجموعة عروس 2018- 2019، متدرجة بشكل طبقي للعروس القصيرة، ومنسدل وناعم، يمنحكِ اطلالة أنثوية كما تحلمين.

الفساتين من أكثر من طبقة أو قطعة لاحظناها كذلك على منصة عروض الأزياء للعروس، يمكنكِ تطبيقها بطريقة فخمة باعتماد بوليورو أو كاب التوب المطرز بالكامل، والفستان يأتي بتصميم منسدل وهادئ من دون الكثير من القصَات حتى لا تبدي مبهرجة، كهذا الفستان مثلًا من Isabelle Armstrong إيزابيل أرمسترونغ.

لفتنا كذلك الفستان بتصميم الميرماد منفوش قليلًا باللون الأبيض الناصع، مع تطريزات التول متفرعة بشكل متوازٍ على الفستان ككل، مع فتحة الصدر بحرف V تناسب المراة النحيفة والطويلة.

أما إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة السندريلا مع الفساتين المنفوشة، فاختاري التول مع الدانتيل الناعم، وسيجذبكِ أكثر التول صغير الحجم لتبدي بالفعل كنجمة تلمع في السماء.

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تفاصيل الظهر يعرف قيمتها جيدًا مصممو الأزياء، وأصبحت رائجة بشكل كبير، بخاصة مع تطريزات التول على الظهر بشكل خط مستقيم تبدو كالأزرار، أو مع رسومات فروع الأشجار من الدانتيل يتبعها تطريزات التول

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