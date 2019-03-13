نصائح للظهور بـ"طلّة ملكية" في ليلة الزفاف

بين الاطلالة الملكية والاطلالة البسيطة والناعمة : تقع العروس بمأزق أي منهما تختار . فان اخترت الطلّة الملكية , هذه النصائح سوف تفيدك جدّاً .

ومن أهم الأمور التي يجب أن تضعها العروس بعين الاعتبار؛ بأنَّ الجمال لا يكتسب بيوم أو يوميين بل هو بحاجة إلى وقت لذلك عليها أن تعمل على تحسين بشرتها قبل ستة أشهر على الأقل من عرسها.

جمعنا لك نصائح خبيرة التجميل غادة داود من أجل الحصول على أبهى حلة في يومك الذي طالما حلمت به.

1- المناسب لك: معرفة ما هو مناسب لك هو من الأهم الخطوات؛ فلكل جسم وبشرة ولون عينين وطول جسم، ما يناسبه ويختلف عن الأخر، فما يناسبك ليس بالضرورة أن يناسب صديقتك، والعكس صحيح.

2- معالجة البشرة وترطيبها: قبل وقت من يوم الزفاف، وليس قبلها بأسبوع أو أسبوعيين، فالجمال لا يكتسب بيوم، بل يحتاج إلى اعتناء ومتابعة دؤوبة لتحصلي على النتائج التي تحلمين بها.

عدم الخضوع لأي جلسات تقشير للبشرة قبل المناسبة بثلاثة أشهر على الأقل؛ فالعروس تحتاج مبكراً أن تخضع لهذه الجلسات قبل ستة أشهر على الأقل .

3- الإكثار من شرب الماء: وجعله روتين من روتينك الجمالي اليومي، لأن الماء يزيل السموم ما ينعكس ذلك على جمال بشرتك وسرعة شفائها إذا كنتي تعانين من المشاكل.

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4- الابتعاد عن الزيوت: كالموجودة في المكسرات والدهون، للمحافظة على وزنك أو لإنقاصه، ولأن الدهون تسبب لك التعب وسوء الهضم.

5- الشعر والمكياج: دائما تتميز الملكات والأميرات على مر العصور باعتمادهم على البساطة وإظهار طبيعتهم، لذلك أفضّل الـ Natural Look وميزته بأن تسريحة الشعر تكون simple سواء مع رفع أو من دون، أما بالنسبة للــ ماكياج أنصح باللجوء إلى الماكياج الذي يبرز جمال المرأة الطبيعي والبسيط؛ للحصول على طلة ملكية ساحرة.

6- وأخيراً؛ لا تنسي أيتها العروس الهدوء والاستمتاع والاحساس التام بفرحة المناسبة والثقة المتبادلة بينك وبين خبيرة التجميل التي اخترتها، فهي من أهم أسباب الطلة الملكيّة.

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