تعرف على أحدث تصميمات زهير مراد لربيع وصيف 2019

القاهرة - لايف ستايل
مهما كان نوع القماش الذي سيعتمده المصمم اللبناني زهير مراد , لا شك من أن التصميم سيكون أكثر من رائعاً , فعوّدنا هذا المصمم على الأناقة والرقي في تصاميمه و لم يخذلنا يوماً.
تنوعت تصاميم أزياء زهير مراد المستخدم فيها الدانتيل، بين الجمبسوت والجواكيت وفساتين السهرة؛ فكل مجموعة تكاد لا تخلو من القطع التي يظهر فيها الدانتيل بشكل عام؛ حتى في الشتاء؛ فقد اختيرت أقمشة دانتيل مخملية وظهرت بها موديلات رائعة من الفساتين.
إن كنتِ من المولعات بأزياء زهير مراد دانتيل؛ فبالتأكيد أنت تنتظرين عروض الأزياء الخاصة بكل موسم؛ لتنتقي منها ما يناسبك، وفي الصور سترين بعضاً من موديلات زهير مراد المميزة
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