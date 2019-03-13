تألقي مع مجموعة سواروفسكي الجديدة لعيد الأم

تقدم مجموعة يوم الأم الجديدة من سواروفسكي تعبيرًا رائعًا عن العلاقة المفعمة بدفء المشاعر بين الأم وابنتها.

وهي تدعو الأشخاص إلى تطبيق فكرة ‎#FollowYourSun‎ والتعبير عن مدى حبهم وتقديرهم لأمهاتهم.

تستند المجموعة والحملة إلى قصة مليئة بالمشاعر الدافئة عنوانها هو "أنتِ شمسي المشرقة".

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- "سواروفسكي" تطرح مجموعة تشمل قلادات على شكل " عين الحسود"

وتعتبر الشمس مصدرًا للدفء والنور، وكذلك هي الأمهات ونماذج الأمهات المشرفة حول العالم.وتقدم هذه الحملة مشهدًا يجمع بين أم تزدان بتعليقة Sunshine الجذابة وهي تشارك ابنتها التي ترتدي إصدارًا أصغر من التعليقة لحظة من اللحظات الحنونة أثناء الاستمتاع بدفء الشمس ونورها الساطع؛ والمقصد هنا أن الأم هي الشمس التي تحتضن ابنتها في مشهد تتبادلان فيه مشاعر الحب.

وتتحدث ناتالي كولين، مديرة الإبداع لدى سواروفسكي، عن المجموعة الجديدة قائلة: "نحن نؤمن في سواروفسكي بأن التألق من حق الجميع، ولهذا السبب فإن مجموعة يوم الأم ليست فقط للاحتفال بالأمهات اللاتي تربينا على أيديهن، بل للاحتفال بجميع نماذج الأمهات المشرفة: الأم والجدة وزوجة الأب والحماة والصديقة والاحتفال بكل ما يفعلونه من أجلنا.وتتسم المجموعة بأنها مبهجة وجميلة ورائعة ومتعددة الأوجه تمامًا مثل النساء اللاتي نعرفهن ونحبهن".

تتميز مجموعة يوم الأم بتنوع الأساليب بداية من الأساليب البسيطة غير المتكلفة ونهاية بالتصاميم معقدة التفاصيل، كما تعتمد على الخطوط البارزة والأشكال المنحوتة المستوحاة من الشمس ومجموعة ألوان متميزة تجمع بين الأبيض والأزرق والأصفر بحيث تضفي التألق على الإطلالات اليومية.وتمثل القطع البارزة من مجموعات Sunshine وOriginally وNorth هدايا رائعة ومتألقة سواء عند إهدائها أو تلقيها.

Advertisements

أضيفي البهجة على يوم من تحبين مع مجموعة Sunshine التي تتميز بأشكال أشعة الشمس الرائعة مع قطع كريستال سواروفسكي رائعة مستدقة الطرف مقطوعة بأسلوب التقطيع Baguette.وتتسم المجموعة متعددة الاستخدامات بأطقم خواتم قابلة للارتداء فوق بعضها، وأقراط أزرار كبيرة الحجم وتعليقة كبيرة يمكن ارتداؤها بأطوال مختلفة، بينما يضفي الذهب الوردي المصقول ودرجات الألوان الفضية لمسة تألق راقية في أي مناسبة.

أضافت سواروفسكي لمسة جديدة على اللؤلؤ وجعلت منه قطعًا فائقة الأنوثة لا ينضب جمالها أبد الدهر.تقدم مجموعة Originally لآلئ سواروفسكي التي تحيط بها قطع كريستال متلألئة مما يجعلها مناسبة للإطلالات العادية والسهرات.

وتزدان عناصر مجموعة North الراقية باللونين الأبيض البرّاق والأزرق الفاتح حيث يتناغمان في بهجة وسلاسة مع تكرار فريد لخطوط أنيقة بدرجات ألوان معدنية فضية وذهب وردي مواكبة للموضة من أجل تصاميم يمكن ارتداؤها بشكل منفرد أو كطبقة إضافية من أجل المزيد من الأناقة.

عبّري عن علاقة حب من نوع خاص مع أساليب جديدة وأشكال معبرة تضفي مزيدًا من التألق على مجموعة Swarovski Remix Collection متعددة الاستخدامات مثل سلسلتي الصبي والفتاة المزدانتين بلآلئ كريستال سواروفسكي الجميلة.

تقدم سواروفسكي كل شيء تحتاجين إليه لتجعلي المرأة العزيزة على قلبكِ متألقة بمجوهرات تنال إعجابها وترتديها في عيد الأم لهذا العام وفي غيره من المناسبات، بداية من التصاميم فائقة الأنوثة والتصاميم ذات الأناقة غير المتكلفة ونهاية بالأشكال الأنيقة المعبرة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- "سواروفسكي" تقدّم مجموعة مجوهراتها احتفالًا بمناسبة عيد الفطر

- أرقي مجوهرات مرصّعة بأحجار اللؤلؤ البيضاء