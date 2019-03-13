نسقي حقيبة يد لإطلالتك من أبرز منصات الموضة العالمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تحتل الحقيبة مكانة مميزة في إطلالة المرأة العصرية، وتعبر بشكل كبير عن شخصيتها وذوقها، لذا تحرص دور الأزياء العالمية على إرضاء متطلبات النساء، وعلى هامش شهر الموضة العالمي لخريف وشتاء 2019، الذي بدأ في نيويورك وانتهى بباريس.. يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز صيحات الحقائب لهذا العام.

-الحقائب الجلدية:

ظهرت الحقائب الجلدية بقوة في عرض أزياء جوناثان أندرسون بباريس، ودار فالنتينو، وتميزت بالحجم المتوسط المناسب للإطلالات النهارية.

-حقائب الباكت:

تعتبر من الحقائب الرائجة لموسم خريف 2019، ورصدناها في العديد من العروض خلال أسبوع الموضة في ميلانو، وكان أبرزها دار تودز ، وعرض سلفاتور فيراجامو.

-الحقائب البراقة:

الحقيبة المستوحاة من بريق المجوهرات تستهوي العديد من السيدات، وظهرت بقوة في شهر الموضة، وخاصة في دار " دولتشي أند غابانا"، وعرض مصمم الأزياء دريس فان نوتن، وزينت بالأحجار والسلاسل، وبعضها جاء مرصع بالكريستال.

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-حقائب بطبعات الحيوانات:

انتشرت الطبعات الحيوانية على الأزياء والحقائب، وخاصة في عرض ماكس مارا، بأسلوب كلاسيكى.

-حقائب ذات الشكل الهندسي:

حقائب اليد ذات الأشكال الهندسية والمقبض الصغير، وجاءت على شكل علبة مربعة، ومنها بأشكال مستطيلة بزوايا غير محددة.

-الحقائب المزينة بالفراء

ظهرت صيحة الفرو الصناعي بدلًا من الطبيعي في العديد من العروض بميلانو ونيويورك وباريس.

-الحقائب صغيرة الحجم

ظهرت الحقائب صغيرة الحجم بكثرة في عروض أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف 2019، وبرزت في دور دولتشي آند جابانا، وسلفاتور فيراجامو.