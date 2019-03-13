عواصف وأتربة.. أخطاء تجنبها لحماية عينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسناء الشيمي- مصطفى عريشة

تتعرض عدة محافظات، اليوم الأربعاء، لتقلبات جوية وانتشار للعواصف الترابية على السواحل الشمالية والوجه البحري والمناطق المكشوفة، ما قد يؤثر على البعض ويعرضهم لمشكلات صحية، خاصة في العين.

حذر الدكتور أسامة فلي، استشاري طب وجراحة العيون، من فرك العين عند تعرضها للأتربة موضحًا، فالفرك الشديد يتسبب في تغلغل تلك الأتربة إلى داخل العين، فتصيب الملتحمة مسببة التهابات شديدة في الملتحمة.

التصرف المناسب عند دخول أتربة للعين

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أكد فلي، أن التصرف الأنسب عند دخول تراب إلى العين هو فتح العين وإغلاقها لأكثر من مرة "البربشة"، موضحًا أن ذلك يساعد على إفراز الغدد الدمعية الدموع اللازمة لترطيب العين، وتنظيفها وطرد الأتربة منها تمامًا.

أشار الدكتور ياسر عبد العال، استشاري طب وجراحة العيون، إلى القطرات التي تساعد على تنظيف العين وتطهيرها والتي يمكن استخدامها عند التعرض للأتربة، وهي:

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