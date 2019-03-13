تؤدي للوفاة..إليك الأسباب و سبل الوقاية من الحصبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
الحصبة مرض خطير يتسبب في وفاة كثير من الأطفال حول العالم، وتحديدًا تحت سن الخامسة، رغم توافر لقاح له، وتحدث نتيجة الإصابة بفيروس ينتمي إلى فصيلة الفيروسات المخاطانية.
تنتقل الحصبة للجسم عن طريق الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو الهواء، وتصيب الجهاز التنفسي، ثم تصل إلى بقية أجزاء الجسم، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.
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