يسبب الفصام.. تعرف على أضرار الأستروكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسناء الشيمي:

يميل كثيرون إلى تجربة أنواع المخدرات كحب استطلاع في البداية، لكن الأمر يصل للإدمان رغبة في تجرع مفعول السعادة مرة ثانية، ما يؤثر على العقل وصحة الجسم بالسلب.. من بين هذه المخدرات القاتلة "الأستروكس" الذي انتشر مؤخرًا، خاصة في مصر.

ما هي مادة الأستروكس؟

الأستروكس عبارة عن بردقوش مجفف يضاف إليه مواد كيميائية، ويتم اختيار هذه المواد بعناية لتؤثر على الجهاز العصبي، ثم تؤخذ وتُذاب وتُشرب عن طريق الاستنشاق وتدخل مباشرة إلى الدم والجهاز العصبي، وفقًا للدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، مؤكدًا أن تأثيره أقوى من مخدر الحشيش.

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