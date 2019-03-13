هكذا تواجه تعرق الأقدام لدى طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

قالت الدكتورة تانيا برونيرت، إن أقدام الأطفال تتعرق؛ لأنها تحتوي على غدد تعرق مثل البالغين، ما يتسبب في نشوء رائحة كريهة من ناحية ويرفع خطر الإصابة بفطريات الأقدام والإكزيما من ناحية أخرى.

ولمواجهة تعرق الأقدام تنصح طبيبة الأطفال الألمانية بغسل أقدام الأطفال مرتين يوميًا مع تجفيف الأقدام والفراغات بين الأصابع جيدًا.

ومن الأفضل ارتداء الجوارب القطنية؛ نظرًا لأن الجوارب ذات الألياف الاصطناعية تمثل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة، مع مراعاة تبديل الجوارب بانتظام.

كما ينبغي ارتداء حذاء ذي مقاس مناسب، وليس ضيقا، وأن يتسم بتهوية جيدة، مع مراعاة عدم ارتداء الحذاء نفسه لمدة يومين متتاليين، وذلك لإعطاء الحذاء الفرصة كي يجف جيدا قبل ارتدائه مجددا.