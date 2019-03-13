أزياء غريبة تختارها بسمة بوسيل فهل ناسبتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - منذ سنوات عدة ونحن نلاحظ ازدياد اهتمام بسمة بوسيل بالموضة، حتى أنها أسست علامة أزياء خاصة بها، وقد بدأت تختار تصاميم لافتة وعصرية لمختلف اطلالاتها، تستعرضها بشكل دوري على حسابها الخاص على انستقرام، والذي تمتلك عليه ما يزيد عن 3 ملايين متابع، أحيانًا تكون هذه الاطلالات موفقة، وأحيانًا تكون خياراتها غريبة جريئة فهل ناسبتها برأيِك؟



بسمة بوسيل في اطلالة صباحية في المعطف الأصفر:



شاهدنا بسمة بوسيل مؤخرًا باطلالة عصرية لافتة، اختارت فيها معطفًا باللون الأصفر -واللون الأصفر أحد أبرز صيحات الموضة هذا الموسم- وقد نسقت معه بنطلون جينز وحذاءً بتصميم غريب من الجلد العسلي، مزينًا بربطات، واختارت شنطة يد من “هرمس” Hermes ونظارات شمسية مستوحاة من السبعينيات مع عدسات فاتحة وملونة.



الجينز لاطلالة مسائية بأسلوب بسمة بوسيل:



لاطلالة مسائية في إحدى المناسبات، شادهنا بسمة بوسيل وقد نسقت لوك عصريًّا اختارت فيه بنطلون جينز ممزقًا، نسقت معه توب ومعطفًا مزينًا بالفرو باللون الأسود، وشنطة يد كبيرة من الجلد، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض.





فستان مُطبّع برسومات القطط اختارته بسمة بوسيل:



أحد اطلالات بسمة بوسيل الغريبة واللافتة، كانت في هذا الفستان المعرق، والتي وللوهلة الأولى تبدو عادية، لكن بعد التمعن بها نلاحظ أنّ الفستان مُطبّع برسومات لقطط مختلفة الأحجام والألوان، وقد نسقت معه حذاءً أسود بكعب منخفض من “ديور” Dior.

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شاهدي بالصور اطلالات بسمة بوسيل الغريبة واللافتة التي اختارتها مؤخرًا، واخبرينا رأيكِ بها.

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