كيت ميدلتون في فستان قديم وأمل كلوني متألقة بالأبيض في حفلات ملكية أمس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - شهدت العاصة لندن مساء أمس عددًا من الاحفتالات والمناسبات الرسمية، منها كان حفل National Portrait Gala الذي حصل بضيافة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton، وحفل عشاء Trust الذي أُقيم في قصر باكينغهام بضيافة الأمير تشارلز Prince Charles.

وقد اختارت النجمات طبعًا اطلالات لافتة ومبتكرة لهاتين المناسبتين، لكنّ أكثر ما لفت نظرنا كان فستان كيت ميدلتون Kate Middleton وفستان أمل كلوني Amal Clooney وسنطلعكم على التفاصيل.



كيت ميدلتون تعيد ارتداء الفستان نفسه من عام 2017:



اختارت دوقة كامبريدج لحفل National Portrait Gala الذي أُقيم مساء أمس، فستانًا من “الكسندر مكوين” Alexander McQueen كانت قد ارتدته سابقًا في حفل عام 2017، تصميم الفستان أنيق وراقٍ، وقد أجرت عليه مؤخرًا بعض التعديلات، نسقت معه شنطة يد باللون الأسود، وبعض المجوهرات الناعمة، وقد تركت شعرها منسدلًا على عكس المناسبة الماضية، حيث اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.



كيت موس متألقة في فستان سهرة ناعم:



للمناسبة نفسها اختارت عارضة الأزياء كايت موس Kate Moss فستان سهرة بتصميم ناعم باللون الأحمر الهادئ، وبقصة منسدلة، وقد نسقت معه شالًا من الفرو الأسود، وأكملت الاطلالة بشنطة يد باللون الأحمر، وصندل بكعب عالٍ أسود.





فيكتوريا بيكهام في اطلالة عصرية:



بالرغم من رسمية المناسبة، غير أنّ فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham لم تتخلّ عن أسلوبها العصري في الموضة، حيث شاهدناها في تنسيق في البنطلون الأسود مع القميص الأبيض، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الفوشيا.

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أمل كلوني في ضيافة الأمير تشارلز في فستان باللون الأبيض:



في مناسبة ثانية أُقيمت بالوقت نفسه في قصر باكينغهام، شاهدنا أمل كلوني Amal Clooney في اطلالة راقية وفاخرة في فستان باللون الأبيض، اختارته من مجموعة قديمة لدار Jean Louis Scherrer كان مصمم الأزياء ستيفان رولاند Stephane Rolland قد صممه عندما كان يعمل في الدار، تصميم الفستان مميز، حيث إنه مصنوع من الموسلين ورداء طويل، وله من جهة واحدة كمّ براق باللون الذهبي، وقد نسقت مع اللوك شنطة يد باللون الذهبي.



شاهدي اطلالات النجمات في المناسبات الرسمية والملكية مساء أمس في مدينة لندن، واختاري الأكثر أناقةً برأيِك.

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