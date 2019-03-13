السكارف لإطلالة مميّزة في الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - يعتبر السكارف أحد أهم الاكسسوارات المعتمدة في فصل الشتاء , فهو يؤمن الدفئ في فصل بارد كهذا و يمكن تنسيقه مع معطف . رصدنا مؤخراً اعتماده كاكسسوار بارز من اكسسوارات الربيع التي تزيّن الملابس . فما هي الموديلات المعتمدة ؟

تعرفي على أبرز صيحات الأوشحة 2019 لتتألقي بتصاميم تواكب الموضة.



ظهرت بعض العارضات بموديلات سكارف طويلة ذات ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة حيث الورود الملونة، والتي يتم لفها حول الرقبة بأساليب مختلفة، مثل وشاح ألتوزارا Altuzarra، ووشاح جيامباتيستا فالي Giambattista Valli.



كما قدمت دار سيلين Celine سكارف الطويل المنقوش بلفّة العقدة التي تضيف لمسة حيوية لإطلالتك.



وبرزت بصورة كبيرة سكارف متوسطة العرض والتي يتم لفها حول الرقبة بألوان موحدة متناسقة مع الأزياء، مثل أوشحة ايلي صعب Elie Saab، ميو ميو Miu Miu، وTalbot Runhof.



وبنفس التصميم ولكن باللون الأبيض، قدمت ماركة فالنتينو Valentino الوشاح الأنيق الذي يناسب إطلالة العمل الرسمية.

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وبتصميم مستوحى من رابطة عنق الرقبة، ظهرت مجموعة من التصاميم الجذابة للإطلالات الرسمية أيضاً، مثل سكارف شانيل Chanel، جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، جيفنشي Givenchy، ولويس فيتون Louis Vuitton.



ويعتبر سكارف الاسود هو الأبرز هذا العام، وخاصةً بقماش الشيفون أو الأقمشة الحريرية، بالإضافة إلى بعض الألوان النابضة بالحيوية مثل الأحمر والأصفر والأخصر.

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