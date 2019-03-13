إطلالات مريحة بالملابس الرياضية من فطامي بوحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - تعتمد الفاشينيستا فطامي بوحمد على القطع الرياضية بشكل كبير في إطلالاتها اليومية، والتي تضيف إلى مظهرها لوك عصريا وجذابا، خاصة وأن القطع الرياضية كالـ Track Suit لم تعد مرتبطة بالصالات الرياضية فقط، بل أصبحت قطعة من الممكن أن ترتديها طوال اليوم.





كذلك اختيار هذا الستايل قد يكون صعبا قليلا بالنسبة للـ محجبات، لأن عادة ما تكون الملابس الرياضية ضيقة أو قصيرة، لكن المدونة المحجبة فطامي بوحمد استطاعت اعتماده بطريقة محتشمة دون مبالغة.





لفتنا ما اعتمدته فطامي بوحمد للألوان الجذابة، كـ السويت شيرت الأرجواني الطويل، مع بنطلون رياضي أسود، نسقت معه طرحة بيضاء وسنيكرز أبيض، وهذا اللوك يكون مناسبا أكثر للنحيفات.





أما عندما اختارت البدلة Track Suit فاعتمدتها باللون السومون النيون، ولكنها نسقت معها معطفا طويلا، لإطلالة مريحة وكذلك أكثر احتشاما، واختارت لفة الحجاب الخليجية البسيطة.





يمكنك أيضا اعتماد الشنط الكلاسكية مع اللوك الرياضي بكل بساطة لإطلالة تجمع بين النمطين، كالسويت شيرت النيون الأخضر، مع البنطلون الأسود، نسقت معهما فطامي الشنطة الكلاسيكية.

Advertisements





اختيار الجمبسوت الكاجوال الواسعة خيار مثالي للمحجبات ومريح كذلك، كهذه الإطلالة من فطامي بوحمد، مع الجاكيت القصير والسنيكرز، ولكننا لا ننصح به قصيرات القامة، خاصة مع الأحذية الرياضية، إذ ستبدين أقصر.





الفساتين أيضا كان لها دور بهذه القائمة، كالفستان الرياضي بخطي الجانبين باللون الأبيض، مع السنيكرز الأبيض، وكسرت حدة اللون بطرحة سوداء، وهو من القطع التي نتوقع رواجها بشكل كبير بين المحجبات هذا الموسم.

تابعي أيضاً:

أحدث فساتين سهرة للمحجبات..لتتألقي في الحفلات

أجمل إطلالات العارضة المحجبة حليمة أيدن في أسابيع الموضة

من أسبوع الموضة بلندن.. 10 فساتين شتوية للمحجبات