طرق حماية البشرة من التجاعيد بهذه الماسكات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - تحتاج البشرةالى العناية للحفاظ على صحتها ونضارتها؛ لأنها تميل للجفاف مع التقدم في العمر، وقد يسبب الإهمال وعدم الاهتمام بها ظهور التجاعيد المبكرة وظهور بقع حول العين والفم.

تعرفي الى طرق حماية البشرة من التجاعيد من خلال الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة دائمًا ما تكون أقل تكلفة، ولا تتسبب في آثار جانبية ضارة بـ البشرة سواء على المدى القريب أو البعيد، واليوم سنكشف لك عن ماسكات تعتمدينها في طرق حماية البشرة من التجاعيد.







ماسك البابونج وماء الخيار لبشرة متوهجة

المكونات

ثمرة خيار

4 ملاعق من البابونج

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بنقع البابونج في ربع كأس ماء لمدة ساعتين.

اهرسي ثمرة الخيار باستخدام الخلاط الكهربائي.

قومي بتصفية ماء الخيار باستعمال قطعة نظيفة من القماش.

قومي بتصفية منقوع البابونج ثم امزجيه مع ماء الخيار.

ادهني وجهك بهذا الخليط باستخدام قطنة نظيفة.

اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه بالماء البارد في صباح اليوم التالي.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات ليلياً وستحصلين على نتائج مذهلة خلال فترة قصيرة.





ماسك الأفوكادو والطمام

المكونات

ثمرة الأفوكادو

3 ملاعق عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق ماء الورد



طريقة التحضير والتطبيق

امسحي وجهك باستخدام قطنة مبللة بماء الورد قبل تطبيق الماسك.

تقشر ثمرة الأفوكادو وتمزج مع عصير الليمون والطماطم جيداً.

طبقي هذا الماسك على الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة نظيفة وبراقة.



ماسك العسل والخميرة للقضاء على بكتريا الوجه.

المكونات

ملعقة كبيرة عسل

Advertisements

ملعقة صغيرة خل تفاح

ملعقة خميرة

طريقة التحضير والتطبيق

دلكي وجهك باستخدام قطنة مبللة بـ زيت الزيتون قبل تطبيق الماسك.

امزجي العسل مع الخل والخميرة جيداً.

طبقي الماسك على الوجه والرقبة.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد

تابعي أيضاً:

التجاعيد التعبيرية ما هي وكيف تتخلصين منها؟

خلطة سحرية سريعة تقضي على التجاعيد

حاربي التجاعيد مع فوائد بذور الشيا للبشرة