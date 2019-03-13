انت الان تتابع تفاصيل خبر 100 شخص تحت الأنقاض في انهيار مدرسة بنيجيريا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 07:47 مساءً - انهار مبنى يضم مدرسة، اليوم الأربعاء، في مدينة "لاغوس"بنيجيريا، في ظل أنباء عن وجود 100 شخص تحت الأنقاض، بينهم أطفال.
وقال المتحدث باسم المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة الوطنية، إبراهيم فارينلوي: إنّ "مبنى يحتوي على مدرسة انهار في لاغوس"، بحسب وكالة رويترز.
وأوضح متحدث باسم هيئة الطوارئ النيجيرية (لم يذكر اسمه): "وردتنا معلومات عن انهيار مبنى من 3 طوابق في إحدى مناطق لاغوس، ولا نزال نتحرى الدقة، والمعلومات من موقع الانهيار حتى الآن"، بحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك.
وأشارت صحيفة "ذا كابل" المحلية أن الحادث وقع قرابة الساعة 10 صباحاً اليوم الأربعاء، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في فصولهم الدراسية وقت الحادث.
وعرضت وسائل إعلام نيجيرية مشاهد للمبنى المنهار، في حين وصلت سيارات الإسعاف لإنقاذ الأطفال الذين كانوا داخل المدرسة.
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