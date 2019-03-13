دراسة: البيتزا تساعد في التخلص من الوزن الزائد

يبتعد الكثير عن تناول البيتزا أثناء اتباع نظام غذائي، وذلك لأنها تعتبر وجبه مليئة بالكربوهيدرات الضارة التي تسمى "الكربوهيدات اللذيذة"، والتي يجب الابتعاد عنها.

إلا أن هناك نظرية برتغالية حديثة تؤكد أنه من الممكن تناول البيتزا لخسارة الوزن، ولكن ببعض الشروط أهمها معرفة الطريقة الصحيحه لتناولها، والوقت المناسب لذلك.

حيث أكد مؤلف الدراسة ريتا كويلو دو فال الباحث بالدراسة أن تناول البيتزا في اليوم "الفري" يجعل الملتزم بنظام غذائي قاسي أكثر قدرة على تنفيذه دون ضجر، وهذا ما يتسبب في خسارة الوزن وإذابة الدهون العنيدة بسهولة، حيث يعتبر ذلك أمر إيجابي ومحفز، بشرط عد الإفراط في التناول، وذلك حسب موقع برايت سايد.

وقال أخصائيو الحميات الغذائية، إن تناول الكربوهيدرات الموجوده بكثرة في البيتزا يوم الراحه الاسبوعي كانوا أكثر سعادة وحماسًا لمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف إنقاص الوزن.

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وأكد كويلو أن التوازن مهم لسير الحمية الغذائية بشكل صحيح، ليس فقط لصحتك البدنية، ولكن لصحتك العقلية أيضًا، فيفضل تناول شريحة من البيتزا بين الحين والآخر للحفاظ على سلامة عقلك.

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