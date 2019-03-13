بالصور| بعد بكائها بالمدرجات.. صديقة رونالدو تدعمه بعد الفوز بـ"رسالة مؤثرة"

دعمت جورجينا رودريجيز، صديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف بنادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما سجل 3 أهداف، مساء أمس، ليقود فريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت "جورجينا" صورة لـ"الدون" من مرحلة الطفولة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وأرفقتها برسالة جاء فيها: "لا أحد يسرق الفوز بنتيجة (3-0)، أنت تستحق ذلك، ليس فقط الأهداف الثلاثة التي سجلتها الليلة، أنت تستحق كل النجاح نتيجة لإصرارك، ولما تفعله في أي فريق تلعب له، أنت قدوة وخير دعاية لزملائك ومدربك، الجميع يدعمك كل يوم، الله يكافئك لأنك تعشق كرة القدم، نحن نحبك، جونيور وماثيو وإيفا والأنا وجورجينا".

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وكانت جورجينا قد دخلت بنوبة من البكاء، بمباراة الأمس، بعدما سجل "الدون" 3 أهداف بالمباراة، ونجاحه في إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث سجلت عدسات الكاميرا لقطة لها بعد المباراة، وعيناها ممتلئة بالدموع.

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