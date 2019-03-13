إذا كنت تستعد للانتقال إلى منزل جديد.. هذه النصائح لا غنى عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

عادة ما تكون عملية الانتقال من منزل لآخر مجهدة، حيث يتحول منزلك الدافئ إلى مكان مزعج مليء بالصناديق والأثاث المفكك. ثم عليك نقل كل هذه الأشياء إلى المكان الجديد دون أن تتضرر.

وفيما يلي بعض النصائح بشأن كيفية حزم ونقل متعلقاتك:

- لا تضع الكثير من الأشياء في الصناديق

تقول زوزانا فولك من حملة "داس سيشره هاوس" الألمانية (المنزل الآمن): "يجب ألا تكون الصناديق مكتظة، على الأقل حتى لا تثقل كاهل الأشخاص الذين يساعدونك في الانتقال أو عمال شركة النقل".

ومن المهم أيضًا الحصول على ما يكفي من الصناديق، ويجب أن تكون أحجامها ملائمة لمحتواها. فبالنسبة للكتب والملفات استخدم الصناديق الصغيرة التي تبلغ سعتها نحو 60 لترًا. ويمكن وضع المفردات الأخف مثل الملابس أو الخزف في الصناديق الأكبر قليلا التي تبلغ سعتها 80 لترًا.

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- الكتابة على الصناديق

تقول أنيا فرانتس، من رابطة ميونخ للمستأجرين: "من الأفضل الكتابة على الصندوق لأي غرفة ينتمي". ولضمان عدم ترك أي شيء خلفك، قم بإعداد قائمة لكل شيء يجب حزمه ونقله. وتضيف فرانتس: "سوف تحتاج إلى قائمة انتقال بأي حال إذا استعنت بشركة نقل. ولا يوجد ضرر أيضا من إعداد قائمة بشأن ما ستنقله بنفسك".

- حاول ألا تمزج أنواع مختلفة من المفردات

ومن المنطقي ملء الصناديق لنصفها فقط بالكتب ثم مثلا إضافة ملابس. ويجب وضع الكتب والملفات بوضع رأسي مثلا توضع على الرف.

وبشكل عام يجب وضع المفردات الثقيلة في الأسفل والخفيفة في الأعلى. ويجب وضع الأطباق أيضًا بوضع قائم حتى يكون السطح الذي يوضع فيه الطعام مواجها لجانب الصندوق.

وبمجرد ملء قاع الصندوق، قم بتغطية المحتويات بطبقة من الورق يمكن ان يوضع عليها أشياء أصغر وأخف