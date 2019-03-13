عرض "اسبونج بوب" يثير الجدل على منصات أسبوع أمستردام للموضة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

شكلت شخصية "sponge bob" الكرتونية، العنصر اللافت الذي زيّن أزياء أسبوع أمستردام للموضة، وأصبح في وقت قياسي أكثر العروض إثارةً للجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واستوحى المصمم الهولندي مارلو برولز مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2019-2020 من وحي الشخصية الكرتونية الأشهر، إذ تميزت بطابعها غير المألوف من حيث الأشكال، وتنسيق القصات الدائرية، واختلاط اللمسات الطفولية باللمسات الأنثوية في العديد من التصاميم، وفقًا لموقع للصفحة الرسمية لـ amsterdamfashionweek.

واتسمت المجموعة بألوانها المبهجة، الأصفر والأخضر الفوسفوري والأحمر والبرتقالي والأصفر. كما غزت القصات الغريبة والكبيرة التي ظهرت بقوة على هيئة كشاكش على التصاميم، وأضفت الأحذية ذات الرقبة العالية والكعب الدائري لمسة فنية مبتكرة.

ويستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالأعلى عرض أزياء مستوحى لشخصية كرتونية.