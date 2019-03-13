وفاة غامضة للملاكمة الجميلة فريدا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عثرت السلطات الأمنية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، على الملاكمة الأمريكية فريدا، ابنة الملاكم الشهير جورج فورمان، ميتة في شقتها.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن وسائل إعلام أمريكية منها موقع أخبار المشاهير “تي إم زد” نقلا عن شرطة هيوستن، فإن الأجهزة الأمنية تنتظر نتائج التشريح لمعرفة سبب وفاة الملاكمة فريدا، البالغة من العمر 42 عاما.

الشرطة قالت في بيان لها: إنها لن تكشف عن أي معلومات الىن، وبانتظار نتائج التشريح والتحقيقات، وإنها لا ترغب في طرح توقعات بشأن حالة الوفاة الغامضة لابنة جورج فورمان.

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فريدا، التي كانت تعيش مع زوجها وابنتها، كانت قد بدأت الملاكمة في وزن الوسط عام 2001، وحققت 5 انتصارات متتالية، 3 منها بالضربة القاضية، قبل أن تخسر في العام التالي، وأعلنت اعتزالها بعد الخسارة، تحت ضغط من والدها الملاكم جورج فورمان، الذي كان قد خسر اللقاء الشهير أمام الملاكم محمد علي في كينشاسا في زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) عام 1974.. بحسب صحيفة “ميل أونلاين” البريطانية.

الملاكمة الراحلة كانت قد كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إلى جانب كوني أحظى بحب أسرتي وأم جيدة وزوجة وصديقة، فإنني أتطلع إلى صنع اختلاف إيجابي في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

فريدا التحقت بجامعة سام هيوستن الحكومية، حيث درست علم “العدالة الجنائية”.. وظهرت في العديد من البرامج والأفلام الوثائقية، ومن بينها “ما وراء المجد” و“10 أمور يجب على المرء أن يختبرها”، وغيرها.