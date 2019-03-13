"أمهات مصر" ضد دعوات إلغاء عيد الأم

أكدت عبير أحمد، مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، على أهمية تنظيم الاحتفال بعيد الأم داخل كل مدرسة في 21 مارس الجاري، تقديرا لكل أم سواء كانت معلمة أو عاملة أو ولي أمر.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أنه لابد من تكريم جميع المعلمات والعاملات والأمهات المثاليات بكل مدرسة، وذلك تقديرا واحتراماً لدورهن مع أبنائهن وطلابهن، قائلة: "مهما نحتفل بيهم ونكرمهم لن نوفيهم حقهن ودورهن العظيم في المجتمع".

وردا على بعض الدعوات التي تطالب بإلغاء الإحتفال مراعاة للطلاب اليتامي، قالت: "مع كل الإحترام والتقدير لهؤلاء الطلاب، فلا يمكن إلغاء إحتفال هام وعظيم مثل الإحتفال بعيد الأم تقديرأ لدورهن، ولابد أن يتم الإحتفال بمشاركة هؤلاء الطلاب وتكريمهم والإحتفاء بيهم وتقديرا لدور أمهاتهن".

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واستنكرت "عبير"، دعوات إلغاء الاحتفال بعيد الأم، مستكملة: "على كدا بقى نلغي عيد اليتيم عشان مانحسسهمش أنهم يتامي، ونلغي يوم الشهيد عشان مانفكرش أمهات الشهداء بأبنائهم الشهداء"، مؤكدة أن عيد الأم من أهم الأعياد التي يجب الاهتمام والاحتفال بها.

وناشدت عبير بعض المواقع الصحفية بنشر أسماء الداعين لإلغاء احتفال عيد الأم، موضحه أن هناك العديد من جروبات أولياء الأمور وتختلف وجهات نظرهم.

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