متى تنجح عمليات الحقن المجهري؟.. استشاري يجيب

يلجأ العديد من الأزواج لعمليات الحقن المجهري، لوجود مشاكل عقم عند الزوج مثل ضعف الحيوانات المنوية أو فشل محاولات الحمل من خلال عمليات الأنابيب أو مشاكل الانتصاب والقذف، بالإضافة إلى قلة عدد البويضات عند المرأة، ومن المحتمل أن تنجح تلك العملية، أو تفشل نتيجتها في النهاية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن نسب نجاح عمليات الحقن المجهرى عالية جدًا، إلا أنها تتطلب بعض الشروط لنجاحها بالفعل.

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ونصح "الملا" في بيان صحفي، بضرورة مراقبة مواعيد الدورة الشهرية في حال تأخرها عن موعدها، أو حدوث غثيان وتقيؤ كما يحدث للسيدات اللاتي يحملن بشكل طبيعي؛ فضلا عن متابعة مستمرة مع الطبيب، للعناية المضاعفة بالحمل.

وأضاف الاستشاري، أن العملية تتم خلال حقن البويضة بشكل مباشر بحيوان منوي واحد فقط حيث يتم استخدام بعض الأدوات الخاصة، كالمجهر المقلوب الذي يستخدم في سحب الحيوان المنوي من خلال إبرة الحقن المجهري المعدة لها، ليتم لاحقاً إدخالها عبر غشاء البويضة لحقن الحيوان المنوي.

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