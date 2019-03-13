تعتبر الخيانة الزوجية أكثر الأسباب الجارحة للمرأة وتشعرها بفقدان الثقة بالنفس، وتتحول الزوجة إلى "وحش كاسر"، تحاول استعادة كرامتها التي أهانها الزوج بخيانته لها.
وأظهر مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، سيارة محطمة أثناء وقوفها في مكان انتظار السيارات في بريطانيا
كان "غيظ" الزوجة هو ما دفعها كتمان معرفتها خيانة زوجها حتى تتوصل إلى طريقة الانتقام المناسبة، ولم تجد الزوجة سوى تحطيم سيارة زوجها التي وصل سعرها 3 مليون جنيه.
لم تختار الزوجة التغاضي عن خيانة زوجها والطلاق، ولكن قررت الانتقام منه "بكعب الحذاء"، وتحطيمها السيارة بالكامل، وأظهر الفيديو تحطيم الجزء الأمامي للسيارة، وكتبت عليها من قامت بتحطيمها "خائن"، على أحد جوانب السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بسبب الخيانة.. امرأة تحطم سيارة زوجها بـ"3 مليون جنيه" مستخدمة "كعب الجزمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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