متى يجوز الزواج من فتاة أرضعتها "أم العريس"؟.. دار الإفتاء تجيب

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "أرغب في الزواج من بنت خالي، وقد علمت من والدتي أنها أرضعتها رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم أرضع أنا من أمها، ولم نرضعا سويًّا من امرأة واحدة، متسائلًا عن بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟.

ومن جانبه، أجاب الشيخ حسن مأمون، عبر الموقع الرسمي للإفتاء، بأن الرضاع المحرِّم في مذهب الإمام الشافعي وفي إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات متيقنات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان على الأصح المفتَى به.

وأضاف أن هذا المذهب هو ما تم اختياره للفتوى في أمر الرضاع الذي عمَّت به البلوى؛ فإذا ثبت أن هذه البنت لم ترضع من أم السائل سوى رضعة واحدة كما جاء بالسؤال فإنه يحل له التزوج بها.

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