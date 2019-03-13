كيت ميدلتون تستعينُ بحيلة بسيطة لتجعل ساقيها تبدوان أكثر طولًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال الزيارة الملكية لمركز هنري فوسيت للأطفال في لندن، اعتمدتْ دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، إطلالة أنيقة مكوّنة من بنطلون أسود بخصر عالٍ، نسّقته مع زوج من الكعب المدبّب في نفس الظلّ الدّاكن، ممّا جعل سيقانها تبدوان أكثر طولاُ.

ونسّقت دوقة كامبريدج البنطلون، بقصّة السّاق الواسعة بسهولة مع حذائها الكلاسيكيّ، الذي تميّز بمقدّمة مدبّبة، وكعب مريح، وبلوزة بالظل البنفسجيّ الملكيّ من غوتشي بخطّ العنق المشدود بربطة البو، وكمّين منتفخين ناعمين، مصنوعة من السّاتان الحريريّ.

وأنهت إطلالتها بحقيبة كلاتش من علامة "أسبينال أوف لندن" التي جاءت باللون الليلكي الفاتح.

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ووفقًا لبيان صحفيّ، من قصر كينسينغتون، تواجدتْ ميدلتون في مركز الأطفال، للتّعرّف على برنامج الأبوّة والأمومة Lambeth Early Action Partnership، كما قضتْ فترة للتّعرّف على مجموعة من الأطفال الصّغار، وأولياء أمورهم، خلال جلسة تُسمّى Together Time.

يُذكر، أنّ الدوقة هي أمّ لثلاثة أطفال: الأمير جورج، البالغ من العمر 5 سنوات، الأميرة شارلوت، البالغة من العمر 3 سنوات، والأمير لويس، الذي سيكمل سنته الأولى في الشّهر المقبل.