غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

اطلت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلاله جذابة في احدث جلسة تصوير لها من تصوير المصور خالد فضة. وارتدت غادة بلوزة باللون الفضي على بنطلون اسود بإطلالة كلاسيكية. يشار إلي أن غادة، تواصل تصوير مشاهدها من مسلسلها "حدوتة مرة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في البطولة الفنان محمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، سيناريو الممثل الشاب عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا Advertisements - غادة عبد الرازق تستعد إلى تحضير عمل درامي قوي - غادة عبد الرازق تنفي انفصال ابنتها روتانا عن زوجها

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