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باريس ـ مارينا منصف
ظهرت النجمة كاثرين زيتا جونز، بصحبة ابنتها كاريز ووالديها أثناء تجولهما في العاصمة الفرنسية خلال عطلة عائلية وهي تستمتع بمشاهدة المعالم السياحية، وكانت كاثرين ترتدي ملابس أنيقة مع سترة سوداء مع خطوط ارجوانية من غوتشي وسروال أسود أنيق، وقبعة ونظارة شمسية داكنة، تاركة شعرها الأسود المتموج يتدلى خلف كتفيها.
كان برفقة كاترين، والديها باتريشيا وديفيد، وكانا يتجولان حول برج إيفل ومتحف اللوفر، وفي وقت لاحق توجهت إلى تناول العشاء في مطعم "ليه دو ماجوتس"، حيث ألتقطت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا صورًا لابنتها البالغة من العمر 15 عامًا وصديقتها.فيما ارتدت ابنتها كاريس بنطلون جينز خفيف اللون وزوج من الأحذية الرياضية و معطفا أسود.
وتزوجت جونز من الممثل مايكل دوغلاس منذ عام 2000 - وهما والدان لكاريس 15 و ديلان ، 18 عامًا. ومن المقرر أن تحتفل كاثرين ومايكل ، الذي يتقاسم أبنه الأكبر كاميرون ، 40 سنة ، مع المنتجة السينمائية دياندرا لوكر ، 63 عامًا ، بعيد زواجهما الذي استمر 19 عامًا في نوفمبر القادم.
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كانت هذه تفاصيل خبر كاثرين زيتا جونز تُظهر أناقتها في نُزهة باريسية بصُحبة عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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