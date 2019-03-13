كايلي مينوغ بإطلالة بيضاء داخل مطار أديلايد في أستراليا

تشتهر النجمة كايلي مينوغ (50 عاما) بملابسها الأنيقة، حيث شوهدت بثوب أبيض أنيق أثناء سيرها في مطار أديلايد الثلاثاء مرتدية بدلة مريحة، ولم ترتدي مينوغ ملابس رياضية لكنها اختارت زي عصري مريح لرحلتها بين الولايات، ويبدو أن كايلي التي تزور أستراليا في جولتها الذهبية في حالة معنوية جيدة حيث شوهدت تتجول في صالة المطار مرتدية حذاء رياضي.

وزينت نجمة البوب ملابسها بنظارات شمس وردية مع حقيبة سوداء، واستغرقت النجمة لحظات قصيرة للتويع والتحدث إلى معجبيها قبل أن تسير بعيدا، وتتواجد كايلي في أستراليا كجزء من جولتها الذهبية للمرة الأولى مع شركة Spinning Around، وبدأت كايلي سلسلة من الحفلات في سدني في 5 مارس/ آذار م جعلها تحظى بمعجبين في بيرث وأديلاد.

وتتجه نجمة The Bio-Dome فيما بعد إلى ملبورن مساء الأربعاء، يليها حفلتين في الهواء الطلق في هانتر فالي في نيو ساوث ويلز وجبل كوتن في كوينزلاند، ويأتي هذا عقب ظهور النجمة في عرض للمثليين والمثليات في سيدني هذا الشهر، وأثارت كايلي معجبيها عندما التقطت صورة مع الحشود في الحفل بعد تناثر العديد من الشائعات بأنها ربما تستضيف عرضا سريا لاحقا، وشوهدت كايلي التي ارتدت ثوبا ذهبيا وهي ترقص مع مجموعة مختارة من رواد المهرجان الذي يرتدون ملابس تشبه ملابسها.

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