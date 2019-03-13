لهذا السبب عليك الإحماء قبل ممارسة الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يغفل الكثيرون عن تمارين الإحماء البسيطة قبل ممارسة الرياضة، رغم أنها تقدم فوائد كبيرة للجسم.

ويقول الخبراء إن الأمر يستحق حقاً قضاء بضع دقائق في إجراء تمارين الإحماء لإعداد جسمك، حتى لو شعرت أن هذه التمارين لا تحدث فرقاً كبيراً في الوقت الحالي.

ويوضح المدرب الشخصي روبرت هيربست في حديث لموقع "إليت ديلي"، أن تمارين الإحماء تساعد على منع حدوث الإصابات الخطيرة خلال ممارسة الرياضات القاسية، فهي تحسن مرونة المفاصل والأنسجة الضامة.

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ويضيف هيربست "تنقبض العضلات بشكل أكثر كفاءة عندما ترتفع درجة حرارتها الأساسية، لذلك تقل فرص التعرض للتمزق أو الشد، وسيكون الأداء أفضل واقوى خلال ممارسة الرياضة".

وإلى جانب العضلات، تؤثر تمارين الإحماء بشكل إيجابي على القلب، لأن التمارين القاسية المفاجئة تشكل صدمة لنظام الدوران، ويمكن للإحماء الخفيف أن يوسع الشرايين بأمان، ويزيد معدل ضربات القلب للتأكد من أن جسمك قادر على التعامل مع التمارين الرياضية.

وبالنسبة للوقت الذي يجب تخصيصه لعملية الإحماء، يقول هيربست إنه لا يوجد وقت محدد، فهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل الوقت من اليوم ودرجة حرارة البيئة المحيطة ومستوى النشاط، لكن القاعدة الذهبية التي يمكن اتباعها تقول إن الإحماء الجيد هو الذي يجعل جسمك على حافة التعرق.