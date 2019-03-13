اختاري ماسكرا تجعل رموشك كثيفة وملتصقة!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:30 مساءً - عند وضع الماسكرا نحرص على تمشيط الرموش بأسلوب يجعلها تبدو كثيفة وطويلة ومتباعدة في الوقت نفسه. إلا أن موسم الصيف المقبل قدّم لنا صيحة رموش لم نعهدها سابقاً وهي صيحة الرموش الملتصقة أو المتقاربة. فقد عمد خبراء التجميل إظهار الرموش أكثر كثافة ولكن بطريقة جعلتها تبدو وكأنها غير ممشّطة أو طريقة عشوائية.

وعلى الرغم من أن هذه الصيحة قد تبدو غريبة بعض الشيء وغير عملية، فهي ستعنون إطلالتكِ في الصيف المقبل. كل ما عليكِ فعله هو أن تختاري من مجموعات الماسكرا التي قدّمتها العلامات التجارية العريقة، تركيبة تمنح رموشكِ كثافة أكثر وتزيد من طولها.





ضعي أكثر من طبقة من الماسكرا على رموشكِ، وأشبعيها جيداً، وافركيها بواسطة إصبعكِ إنما بلطف كي لا تفسدي المكياج. دعي رموشكِ تبدو وكأنها متراصّة كي تحصلي على مكياج عيون جذاب ومواكب لصيحات الموضة الجديدة.

اعتمدي هذه الصيحة من دون تردّد. فكلما أشبعت رموشكِ بالمسكارا، خاصة السوداء، زادت جاذبية نظراتكِ وبدا ماكياج عينيكِ أكثر جمالاً. اختاري الماسكرا ذات التركيبة المكثّفة للرموش، فهي تساعدكِ في تطبيق هذه الصيحة بسهولة.





مع هذا النوع من المسكارا، بإمكانكِ أن تعتمدي مكياج العيون الدخاني لإطلالة لافتة وجريئة، أو بإمكانكِ أن تحافظي على إطلالة هادئة وبسيطة وتكتفي بالقليل من ظلال العينين باللون النيود أو البيج، أو الهايلايتر.