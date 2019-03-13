التجاعيد التعبيرية ما هي وكيف تتخلصين منها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:30 مساءً - يُقال إن التجاعيد التعبيرية هي دليل على الحياة والحركة والحيوية.. فمن ظهرت على وجهها التجاعيد التعبيرية فهي محظوظة بالفعل! فهل هذا القول صحيح؟ وما هي التجاعيد التعبيرية؟

التجاعيد التعبيرية هي الخطوط التي تظهر على سطح البشرة نتيجة حركات عضلات الوجه المتكرّرة، والتي تصبح مع الوقت راسخة أكثر. وعادة ما تظهر التجاعيد التعبيرية حول الفم وعلى الجبين وعند محيط العينين.

وسواء كانت دليل جمال أم مشكلة، يبقى للتجاعيد على اختلاف تسميتها تأثير سلبي على ملامح الوجه ونجاح المكياج. لذا تسعى كل سيّدة إلى التخلّص منها من خلال مستحضرات تحتوي على مكوّنات محاربة لأعراض الشيخوخة تمنح بشرتها المرونة اللازمة كي تحميها من ظهور التجاعيد بشكل عام وتلك التي تظهر عند محيط العينين بشكل خاص.

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- حمض الهيالورونيك

حمض الهيالورونيك هو مادة مرطّبة للبشرة، يساعد على تأمين مرونتها وحمايتها من الجفاف والذي يعتبر العامل الأساس في ظهور التجاعيد.

- مضادات الأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتعزيز مناعتها من خلال دعم خلاياها وإعادة بناء مادتي الكولاجين والإيلاستين الضروريتين لمرونتها.



- الريتينول

وهو أحد مشتقات الفيتامين A يعمل على تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة، وينشّط الدورة الدموية. كما يساعد على إنتاج الكولاجين وبالتالي تقليص الخطوط الرفيعة.

- البيبتيدات

الببتيدات هي سلسلة أحماض أمينية تشكل بروتين الجلد والكولاجين. من خلال مساعدة البشرة على استعادة الببتيدات، يمكن إعادة بناء كتل الكولاجين لتحصين البشرة ومنحها المرونة.