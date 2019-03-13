أشكال أظافر ومناكير من عروض صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:30 مساءً - خلال عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019 لفتتنا صيحات أشكال الأظافر التي اعتمدتها العارضات والتي عكست الكثير من الجرأة والفرادة.

أشكال الأظافر في الصيف المقبل لن تكون تقليدية على الرغم من عدم غياب التقليمات التي اعتدنا عليها. وكأن العنوان الأبرز لموضة صيف 2019 هي الجرأة في كل الاتجاهات.

رأينا الأظافر بالقصّة المستطيلة، التي قد تبدو مألوفة إنما جاءت بلمسة متجدّدة من خلال الوان المناكير الذي تمّ اعتمادها والتي زادت من غرابة أشكال الأظافر وجعلتها تبدو عصرية وجريئة. وقد ظهر هذا الشكل من الأظافر في عرض كريستيان سيريانو Christian Siriano.

كما لفتتنا صيحة أشكال أظافر حادّة، أتت برأس مدبّب. هذا الشكل من الأظافر يمنحك إطلالة قاسية بعض الشيء وجريئة جداً. إذا كنت من المعجبات بهذه الصيحة وفي الوقت نفسه ترغبين في الحفاظ على إطلالة ناعمة، بإمكانك أن تعتمدي تقليمة الأظافر الحادة مع مناكير بلون النيود أو ألوان أخرى إنما بدرجات زاهية وناعمة. لفتتنا أشكال الأظافر الحادة في عرض The Blonds خاصة أنها تلوّنة بدرجات صاخبة وبعض الترصيعات اللافتة.

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ومن أشكال الأظافر التي برزت في عروض الصيف المقبل، الأظافر اللوزية وهي من أكثر الأشكال التي تعشقها السيدات لما لها من لمسة أنثوية على الإطلالات. الأظافر اللوزية تزيد من نعومة يديك، بإمكانك أن تزيّنيها بمختلف درجات ألوان المناكير دون أن تتقيّدي بأي درجة. رأينا الأظافر اللوزية في عرض فيليب بلاين Philipp Plein حيث زيّنتها العارضات باللون الأسود وبدت على الرغم من حدّة اللون بمنتهى الأنوثة.

أما إذا كنت من عاشقات الأظافر القصيرة والناعمة التي تبدو طبيعية، فإن صيحات هذا الموسم ستلبي حاجاتك. حيث ظهرت أشكال الأظافر المقلّمة بأسلوب عفوي في عروض كثيرة أبرزها عرض كارولينا هيريرا Carolina Herrera حيث تزيّنت أظافر العارضات القصيرة بلون النيود اللّماع، فبدت نظيفة وأنيقة.