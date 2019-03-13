أفكار تسريحات للشعر المتوسط الطول... جربيها هذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 01:30 مساءً - في السنوات الأخيرة، بدأ الشعر المتوسط الطول يلاقي انتشاراً واسعاً بين النساء، لذلك يعمل مصففو الشعر دائماً على ابتكار أجمل تسريحات للشعر المتوسط الطول التي تلائم الأوقات والمناسبات كافة. فإذا كنت من صاحبات الشعر المتوسط الطول، سنقدم لك أجدد وأجمل أفكار تسريحات للشعر متوسط الطول، فجربيها هذا الربيع لإطلالة مميزة.



تسريحة الشعر المستقيم

تناسب تسريحة الشعر المستقيم ذوات الشعر الخفيف والوجه الممتلئ، فهي تسريحة ناعمة جداً وعصرية وتمنحك مظهراً حيوياً ومنعشاً. ولإضفاء التميز والجمال على تسريحتك، اعتمدي معها الغرة المشدودة الى الخلف والمثبتة بالأكسسوارات الناعمة، كالدبابيس أو القطع المعدنية العصرية.



تسريحة الكعكة العالية

تساعدك هذه التسريحة في إبراز ملامح وجهك، وإظهارها مشدودة، كما أنها ملائمة للمناسبات والسهرات. ولإطلالة عصرية شبابية، اعتمدي مع تسريحة الكعكة العالية الغرة النصفية واتركي بعض الخصل الناعمة منسدلة على جانبي الوجه. جربي هذه التسريحة خلال هذا الربيع واحصلي على طلة ملؤها الأنوثة والجمال.



تسريحة ذيل الحصان النصفية

إذا كان شعرك متوسط الطول وتمتلكين غرة طويلة بما فيه الكفاية، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان النصفية، بحيث تتركين شعرك منسدلاً بطريقة طبيعية من الخلف، وتشدين الغرة الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان. إنها تسريحة عملية جداً وملائمة لمختلف الأوقات.



تسريحة الكعكة النصفية

إن كنت تمتلكين شعراً مجعداً متوسط الطول، وترغبين في الحصول على إطلالة أنيقة وشبابية في آن، اعتمدي تسريحة الكعكة النصفية، التي ترتكز على ترك الشعر منسدلاً من الخلف، وعلى الغرة المشدودة على شكل كعكة ناعمة.



تسريحة التموجات

إنها تسريحة مفعمة بالحيوية والأنوثة، لكن عليك أن تعرفي أنها ستظهر شعرك يبدو قصيراً وليس متوسط الطول. لكن في الأحوال كافة، لا تترددي في اعتماد تسريحة التموجات، لأنها ستضفي عليك انتعاشاً وتمنحك مظهراً شبابياً. ولإطلالة لافتة، اعتمدي معها الغرة الجانبية الفوضوية.

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