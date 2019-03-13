انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة أسترالية تقرر سجن وزير اقتصاد الفاتيكان 6 أعوام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - قضت محكمة أسترالية بالسجن 6 أعوام على الكاردينال جورج بيل، وزير اقتصاد الفاتيكان، في قضية الاعتداء الجنسي على طفلين في تسعينيات القرن الماضي.

وبثت قنوات تلفزيونية أسترالية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة بيل التي جرت في محكمة ملبورن المحلية، على الهواء مباشرة.

وقال القاضي بيتر كيد، مخاطباً بيل قبيل النطق بالحكم: "الضحايا كانوا يثقون بك، لكنك أسأت لهذه الثقة من خلال السلطة التي كنت تشغلها".

ويعاقب القانون الأسترالي مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي بالسجن لفترة تصل إلى 8 أعوام.

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وكان الكاردينال بيل قد استأذن حكومته في الفاتيكان كي يتوجه إلى أستراليا، ويتابع شخصياً الدعوى المرفوعة ضده هناك.

ورفض بيل التهم الموجهة إليه، في حين أكد محاميه عزمهم على استئناف حكم الإدانة.

بدوره أعلن رئيس الأساقفة الكاثوليك في أستراليا "دينيس هارت"، عن عزمه تقديم اعتذار للضحايا وعائلاتهم، ومشروع قانون حول زواج الأساقفة للفاتيكان.

جدير بالذكر أن أستراليا شهدت عام 2012 تأسيس هيئة ملكية للبحث في الاستغلال الجنسي للأطفال.

وبعد 5 أعوام من البحث نشرت الهيئة عام 2017 تقريراً يؤكد تعرض عشرات الآلاف من الأطفال للاستغلال الجنسي، في الكنائس، والمدارس، ومؤسسات الدولة.