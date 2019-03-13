انت الان تتابع تفاصيل خبر فضيحة تهز تونس.. معلم يتحرش جنسياً بـ20 من تلاميذه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - كشفت تحقيقات أجرتها السلطات التونسية عن قيام معلم بالتحرش بـ20 طالباً وطالبة، في واقعة هي الأولى في مدينة صفاقس.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها، القاضي مراد التركي، أن عدد التلاميذ المتضررين من اعتداءات أحد المعلمين بـ"التحرش وارتكاب الفاحشة"، بإحدى المدارس الابتدائية وصل إلى 20 تلميذاً وتلميذة (17 من الإناث و3 من الذكور).

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وأوضح في تصريحاته أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه القضية، موضحاً أن التنسيق مستمر في هذه القضية التي كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية "صفاقس 2"، فتحت فيها تحقيقين بتاريخ 8 مارس 2019.

وأكد التركي أن القضية تشمل "شبهة اغتصاب طفل دون 16 سنة كاملة ممَّن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته"، والتي قد تصل فيها العقوبة إلى السجن بقية العمر.

ويشير البحث التحقيقي بحسب موقع "نسمة" التونسي، إلى أنه تم فتح التحقيق بعد أن أشعر مندوب حماية الطفولة بصفاقس وكيل الجمهورية بالإشعار الذي ورد عليه، ومفاده "وجود شبهة اعتداءات جنسية بإحدى المدارس الابتدائية"، والذي أحاله بدوره إلى الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة صفاقس الجنوبية.